CdS – Affare Sirigu al Cagliari: il Napoli pensa alla cessione, le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Cagliari sia fortemente interessato a Salvatore Sirigu.

Il club sardo, infatti, sta pressando il portiere affinché si convinca al trasferimento in maglia rossoblù e il Napoli potrebbe approvare la trattativa.

Nel caso in cui il primo difensore dovesse andar via, la società azzurra sarebbe costretta a cercare una nuova figura che possa sostituirlo, visto che Contini non basterebbe a dare sicurezza all’organico partenopeo.

Da valutare eventuali aggiornamenti a riguardo.