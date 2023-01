Ag. Angelo Gabriel: “Nasce come esterno offensivo a sinistra ma può giocare anche da ala destra”

Angelo Gabriel è uno dei talenti brasiliani che stanno facendo gole a molte squadre top d’Europa. In Italia piace a varie squadre, tra cui il Milan e il Napoli, che vorrebbero acquistarlo subito per battere la concorrenza degli altri club. In merito al talento brasiliano classe 2004 del Santos è stata intervistata l’agente Marisa Alija, che ai microfoni di TMW ne ha spiegato le caratteristiche. Queste le sue parole: “Angelo nasce come esterno offensivo che parte da sinistra, ma può agire anche come ala destra. Lui è solito invertirsi con l’altro esterno nel corso della partita, e sorprende gli avversari con la sua imprevedibilità. Ha anche grande duttilità tattica e rende molto più semplice la vita ai suoi allenatori visto che può giocare in più ruoli o in moduli diversi”.