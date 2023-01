Ulivieri: “Nella sconfitta del Napoli ci sono più meriti dell’Inter che demeriti azzurri, non è un problema di condizione”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Renzo Ulivieri, che ha parlato della sconfitta azzurra di mercoledì contro l’Inter. Secondo Ulivieri la sconfitta azzurra non è a causa della condizione fisica, ma a causa della grande prestazione dell’Inter. Queste le sue parole: “Se vediamo tra tutti i giocatori dell’Inter, proviamo a cercare uno che non abbia giocato al massimo. Ci sono più meriti dell’Inter che demeriti del Napoli nella partita di mercoledì. Spalletti ha ragione quando parla del ritmo, all’abbassamento del ritmo ha contribuito anche la prestazione dei neroazzurri. Non è un problema di condizione fisica, ma è dipesa dal gioco dell’Inter che andava ad aggredire sul secondo passaggio di ogni azione. La sconfitta è un richiamo alla realtà, ma i calciatori del Napoli questa cosa la sanno perché hanno una grande guida come Spalletti, non ci saranno condizionamenti, però bisogna trovare brillantezza in un paio di settimane”.