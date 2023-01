Spalletti carica la squadra dopo Inter-Napoli: ecco le due parole per i suoi calciatori

Al termine della partita contro l’Inter, Luciano Spalletti ha voluto dire due parole ai suoi giocatori, per dargli il conforto che meritano. La sconfitta contro i nerazzurri, ha difatti accorciato la distanza con tutte le inseguitrici, ricordandoci che il campionato è sempre aperto.

Come svela il Corriere dello Sport, al tecnico toscano sono bastate letteralmente due parole per caricare i suoi calciatori. Infatti, al termine della partita, mister Spalletti si è limitato a dire: “Siamo forti”. Poche parole, ma dall’impatto spaventoso, che dà consapevolezza ai calciatori dei mezzi di questo grande Napoli. Ora testa alla Sampdoria, che è agguerrita come non mai per la lotta per la salvezza. Il Napoli dovrà dimostrare che la sconfitta a Milano è stato solo un passo falso.