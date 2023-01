Per Angel Di Maria è ora di tornare a vestire la maglia bianconera dopo aver vinto il suo primo mondiale in carriera con l’Argentina.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica Torino, Di Maria si è allenato e dovrebbe partire dalla panchina nel prossimo match contro l’Udinese. Ottima notizia per la Juve soprattutto in vista del Napoli, il quale sarà sicuramente un’arma in più dopo il Mondiale vinto in Qatar.