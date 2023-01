Pedullà: “Il Napoli ha chiuso due colpi. Vi spiego la situazione di Demme e Sirigu”

Durante Sportitalia Mercato, trasmissione in onda su Sportitalia, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche del Napoli. In particolare si è soffermato sul mercato del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha praticamente chiuso due operazioni con la Sampdoria: Bartosz Bereszynski approderà alla corte di Luciano Spalletti, Alessandro Zanoli invece avrà modo di farsi le ossa a Genova vestendo la maglia dei blucerchiati. Demme e Sirigu non hanno ancora deciso cosa fare”.

Infine, Pedullà conclude: “Il centrocampista e il portiere potrebbero restare in Campania oppure approdare in un nuovo club: la loro situazione, al momento, è in stand by, non ci sono particolari novità da segnalare”.