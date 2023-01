Il futuro di Salvatore Sirigu è al momento incerto, non è infatti sicuro che il portiere ex Genoa possa rimanere al Napoli. Sul portiere ci sono ben due club di Serie B, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore arrivato in estate al Napoli piace molto sia al Cagliari che alla Reggina, dalla quali è molto tentato. Al momento il Napoli ha acquistato Contini dalla Sampdoria per cautelarsi in caso di addio dell’ex Palermo e Genoa.