Calciomercato.com – Le probabili formazioni della sfida di domenica tra Sampdoria e Napoli

Napoli e Sampdoria domenica si affronteranno al Ferraris in un match che vede contro due squadre con un percorso fino ad ora molto diverso. Gli azzurri si trovano al momento al primo posto e vogliono vincere per tenere lontane le inseguitrici, i blucerchiati cercano punti fondamentali per la lotta salvezza. Alla sfida le due squadre arrivano con due umori diversi, la Samp di Stankovic mercoledì ha battuto il Sassuolo, mentre gli uomini di Spalletti hanno perso contro l’Inter. Come riporta Calciomercato.com per la sfida contro i blucerchiati il tecnico toscano sembra voler far rientrare nell’11 titolare sia Mario Rui che Lozano, entrambi partiti dalla panca mercoledì, per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa. Il tecnico serbo della Samp si dovrebbe affidare alla coppia d’attacco Gabbiadini-Lammers, e in difesa dovrebbe esserci spazio per il nuovo acquisto Nuytinck. Queste le probabili formazione del match di domenica

Sampdoria – Audero; Nuytinck; Murillo; Murru; Leris; Villar; Verre; Rincon; Augello; Gabbiadini; Lammers

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia