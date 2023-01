Bianchi: “Il Napoli fino ad ora è stato bellissimo. La sconfitta non è un dramma, ecco cosa avrei fatto”

L’ex allenatore del Napoli e vincitore dello Scudetto con gli azzurri di Maradona Ottavio Bianchi ha parlato ai microfoni de Il Mattino. L’ex tecnico azzurro ha parlato degli azzurri e della squadra di Luciano Spalletti e della sconfitta con l’Inter di mercoledì. Le sue parole: “Questo Napoli è stato bellissimo fino all’altra sera. Non è un dramma aver perso e la sconfitta ci sta, e non mi pare che nessuno si stia disperando. Vi dico io quello che avrei fatto, parlare il meno possibile, anzi, non avrei parlato proprio”.