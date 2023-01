La scomparsa di Gianluca Vialli nella mattinata di oggi 6 gennaio ha creato enorme dolore in tutto il panorama calcistico italiano. Proprio per la memoria dell’attaccante che ha fatto le fortune della Sampdoria e della Juventus la Lega Serie A e la Figc hanno deciso di osservare un minuto di silenzio nel weekend. In tutti i campionati italiani prima delle partite verrà ricordato il grande attaccante scomparso a causa del cancro, come viene riportato da Ansa.