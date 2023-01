Zazzaroni: “Ho visto meglio l’Inter, Napoli troppo palleggiante e poco efficacie”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato a ‘Pressing’, in onda su Italia1, la sconfitta degli azzurri: “E’ stata la partita di Inzaghi, se potessse disegnare una partita lo farebbe così. 35% di possesso palla e 7/8 occasioni in più degli avversari. Il Napoli, invece, non fa queste partite di solito. Ho visto un Napoli completamente diverso da quello che avevamo lasciato il 13 novembre, ci sta ed è normale.

Perdere a Milano ci può stare. Ho visto molto meglio l’Inter, il Napoli è stato troppo palleggiante e poco efficace. Quindi abbastanza distante da quello imbattuto finora. Poi secondo me la differenza l’ha fatta Dzeko, perché è come il colore nero che si può adattare a tutto“.