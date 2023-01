Per il Napoli è diventato un vero e proprio tabù segnare a Milano contro l’Inter, una delle trasferte in cui gli azzurri hanno fatto più fatica negli ultimi anni. Come riporta una statistica di Opta, infatti, il Napoli è andato a segno una sola volta in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro i neroazzurri. In goal solamente nella scorsa stagione quando finì 3-2 per i padroni di casa, per il resto gli azzurri sono a secco dal 2017 ad oggi.