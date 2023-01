Ssc Napoli, il report di allenamento del 5 gennaio. Gaetano torna in gruppo

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 5 gennaio.

“Dopo la gara di San Siro contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domenica alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo a Milano hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini del gruppo, dopo una prima fase di attivazione, sono stati impegnati in esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Gaetano ha svolto l’intera seduta in gruppo”.