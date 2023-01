Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ha scritto un post sui social inerente alla partita di ieri: “Le amichevoli non contano ma danno indicazioni. Giocatori come Ndombele, Raspadori e in parte Elmas davano più garanzie dal punto di vista della condizione. Una rosa profonda e ricca di soluzioni va sfruttata. Peccato pure vedere #Simeone dentro solo per una manciata di minuti”.