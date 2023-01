Schira: “Il Napoli cercherà di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia per impedire assalti di club esteri”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a proposito della situazione di mercato di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Rinnovo? Il Napoli dovrebbe ritoccare l’ingaggio del georgiano per respingere gli assalti dei top club europei, i quali potrebbero offrire cifre importanti. Squadre interessate? Nelle scorse partite diversi capi scout di Liverpool, Chelsea, Tottenham e Manchester City l’hanno monitorato. Non sono state presentate offerte ufficiali, ma si tratta di un calciatore interessante, naturale che molte società abbiano inviato degli osservatori. Nelle prossime settimane la dirigenza azzurra proverà a rinnovare il contratto di Kvara per evitare assalti”.