Repubblica – Lozano potrebbe partire, due club di Premier sul messicano

Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli a fine stagione secondo Repubblica considerando che il rinnovo ad oggi appare molto lontano: “Lozano al termine della stagione potrebbe lasciare Napoli. Il contratto dell’esterno è in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo è in alto mare. Molte le squadre di Premier e Bundesliga interessate al messicano, che più volte, in passato, ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura in Inghilterra, dove Arsenal e Newcastle lo corteggiano”.