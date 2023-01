Il portiere dell’Inter André Onana è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria arrivata ieri a San Siro contro il Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Credo che abbiamo fatto tutti un grandissimo lavoro da squadra. Era importante vincere questa partita e sono molto contento per l’ottima prestazione. Non abbiamo subito gol perché tutti hanno fatto un grandissimo lavoro. Dzeko ha segnato un grandissimo gol. Abbiamo vinto perché abbiamo lavorato insieme come una grande squadra”.