La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, commenta la prima sconfitta del Napoli in casa dell’Inter per 1-0. I nerazzurri hanno fermato gli azzurri che non perdevano in campionato da 142 giorni:

“Non cambia nulla e Spalletti continua a dare messaggi rassicuranti. Certo ma magari bisogna chiedersi perché, per una sera, il miglior attacco in Italia e anche in Champions sia riuscito a tirare in porta una volta sola e per giunta al novantesimo. Capita, ma dovrà rimanere una eccezione”.