La sconfitta del Napoli in casa dell’Inter ha lasciato dell’amaro in bocca. Per la prima volta in questa stagione, la squadra di Luciano Spalletti è stata inerme davanti alla prestazione degli avversari. Già dalla prossima partita, sarà obbligatoria una reazione. Nel frattempo, il capitano Giovanni Di Lorenzo, con un messaggio trasmesso sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica pubblicando una foto di squadra con in aggiunta una semplice quanto chiara descrizione: “Testa alla prossima”.