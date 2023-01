Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’arbitraggio di Sozza non è stato apprezzato dal Napoli. Nonostante ci siano stati pochi episodi chiave, la gestione molto permissiva dell’arbitro ha consentito un gioco più duro e fisico ai nerazzurri. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Il Napoli non ha gradito le scelte del fischietto di Seregno e c’è preoccupazione per il georgiano che ha saltato l’allenamento odierno per le tante botte ricevute da Skriniar. Bisogna lasciar proseguire, ma si deve assolutamente punire chi, come il difensore nerazzurro ieri, fa falli intenzionali e cattivi sui giocatori avversari più talentuosi”.