Raffaele Auriemma, giornalista tifosissimo del Napoli, protesta sul suo profilo social per i troppi falli su Kvara. Il trattamento dei difensori nerazzurri al georgiano è stato molto antisportivo e poco corretto. Ecco cosa ne pensa sul suo profilo Twitter:

“Caro Kvara devi rassegnarti all’idea di essere diventato il bersaglio dei difensori che non sanno come fermarti in maniera regolare. Abituati, purtroppo nessuno d’ora in poi sarà corretto con te”.