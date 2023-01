Carlo Alvino, giornalista, ha espresso una considerazione a proposito di Inter-Napoli attraverso il suo profilo Twitter. “Ci dobbiamo preoccupare? Al momento il mio è un no secco, perentorio. No non ci dobbiamo preoccupare. È nella logica delle cose perdere a Milano contro l’Inter, così come però è nella logica delle cose andare a vincere domenica a Genova”.

