La Repubblica – Tante big di Premier League su Osimhen, ma lui è concentrato solo sul Napoli

L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sul futuro in azzurro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è focalizzato esclusivamente sulla sua stagione al Napoli e non si lascia distrarre dalle voci di mercato. L’orizzonte è concentrato soltanto sul Napoli, le voci sul futuro non gli interessano. Le big della Premier lo seguono con attenzione, ma Osimhen pensa solo alla possibilità di conquistare lo scudetto e di lasciare il segno in Champions. Con calma affronterà l’argomento relativo alla prossima stagione assieme alla società. Adesso la priorità è quella di fare la differenza.