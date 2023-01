Inter, Acerbi: “Crediamo alla rimonta scudetto!”

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, è stato intervistato a Sky nel post gara di Inter-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Questa sera siamo stati molto bravi, sapevamo che questa era una gara da dentro o fuori. Abbiamo lasciato pochi spazi al Napoli, soprattutto sulle fasce, abbiamo contenuto i pericoli e abbiamo ottenuto una vittoria meritata. Noi ci crediamo allo scudetto, ma poi dipende da noi. Se sabato perdiamo punti, allora la vittoria di stasera non varrà nulla. Abbiamo fatto un passo in avanti, anche sotto il punto di vista dell’autostima, questo sicuramente. Ci sono tanti giocatori in rosa che possono fare la differenza, ma nel calcio le qualità dei singoli vengono dopo il gruppo. Abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene fino a fine anno, ma dipende da noi. Dobbiamo essere umili anche contro squadre meno blasonate. Lo Scudetto si vince giocando così con tutti, anche con le squadre di media classifica. Solo così si diventa una grande squadra“.