Capello: “Napoli padrone del proprio destino, solo loro possono perdere il campionato”

Ad Il Mattino è stato intervistato l’ex allenatore Fabio Capello che ha detto la sua sulla corsa scudetto e del Napoli. Ecco quanto detto:

“Per la mia esperienza penso che anche Luciano possa dire ai suoi ragazzi: Quest’anno il campionato possiamo perderlo solo noi. È tutto nelle mani del Napoli che è padrone del suo destino, ma se continua a lavorare con umiltà resta la mia favorita anche perché ha un allenatore che sa cosa ha in mano e gli fa fare quello che ritiene più adatto. Questa sera sarà sicuramente una bella partita e sarà difficile per entrambe. Fino a oggi hanno fatto le prove per mantenere la condizione. Paradossalmente sarà più importante per l’Inter per restare in corsa anche perché mi sembra la squadra più attrezzata per insidiare il Napoli in chiave Scudetto”.