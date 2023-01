Repubblica – Kakashvili: “Kvaratskhelia era ossessionato dai dribbling…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Lado Kakashvili.

Il primo allenatore di Khvicha Kvaratskhelia si è soffermato sull’attaccante georgiano, raccontando della sua esperienza alla Dinamo Batumi Academy: “Aveva in testa il dribbling, era una piccola ossessione per lui. E noi non gli abbiamo mai detto di smettere, di non farlo, non l’abbiamo mai chiuso in un ruolo. A 13 anni ha giocato anche come terzino destro, volevamo insegnargli a capire i movimenti dei difensori. Seguo ogni partita del Napoli e Kvara mi sembra sempre il ragazzo che abbiamo cresciuto”.