Pogba salta il Napoli? Allegri: “Può tornare tra 15-20 giorni”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Cremonese, in programma domani alle 18.30 allo stadio Zini. Ecco un estratto:

“Che stagione inizia domani? Domani ripartiamo con una gara complicata e difficile. La cremonese è una squadra che nelle ultime due in casa non ha subito gol. Tirano molto in porta e sono aggressivi. Domani bisogna avere rispetto e umiltà. E’ la ripresa”.

Su Pogba

“Quando potrà dare un primo contributo alla squadra? Sta correndo. La cosa più importante è che il ginocchio non dà fastidio. Se procede così nel giro di quindici o venti giorni può essere con la squadra. Si dovrà vedere quando bisognerà alzare il ritmo. Se tutto va liscio… vediamo step by step”.

Su Chiesa

“Sta meglio, ha lavorato con la squadra. E’ pronto per un segmento di gara. Domani le sostituzioni saranno importanti. Quelli che hanno lavorato qui stanno discretamente bene”.

E ha continuato: “Non c’è emergenza, aver fatto rientrare i due argentini un giorno in anticipo non avrebbe cambiato nulla”.