Pedullà: “La Salernitana ha voglia di un colpo internazionale, Isco nel mirino”

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato alcuni aggiornamenti. “La Salernitana ha voglia di fare un colpo internazionale, ma non dipende… dalla Salernitana. Riepilogando: al club granata è stato proposto – come raccontato – Isco che si è liberato da poco dal Siviglia. La Salernitana ha dato disponibilità e apertura, disponibile a pagare un ingaggio da 1,5 milioni fino a giugno discutendo un’eventuale opzione”.

“Abbiamo sempre parlato di un’opzione tra cinque o sei proposte per Isco arrivate da tutto il mondo. Lo spessore del personaggio è indiscutibile, nelle ultime ore è entrato in azione il papà del centrocampista che valuta tutte le opzioni con un gioco al rialzo che non aiuta certo chi – come la Salernitana – pensava di poter agire senza troppi riflettori e dopo aver dato disponibilità”, ha riferito Pedullà in merito alla situazione relativa al talentuoso calciatore spagnolo.