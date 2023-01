Modugno: “Contro L’Inter al momento è in vantaggio Juan Jesus su Rrahmani”

Mancano meno di due giorni alla sfida tra Inter e Napoli: una gara molto importante in chiave scudetto. Ma chi schiererà Luciano Spalletti? Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell’emittente televisiva le ultime sulla probabile formazione degli azzurri: “In difesa ci saranno sicuramente Di Lorenzo e Kim, mentre le riflessioni sono sull’altro centrale: Rrahmani è guarito, sta abbastanza bene, ma non è al 100% e quindi in questo momento è in vantaggio Juan Jesus”.

Inoltre, ha riferito: “L’altra riflessione è per il terzino sinistro, dato che ogni volta che da quella parte c’erano avversari di gamba e di struttura, Spalletti ha sempre preferito Olivera e non Mario Rui. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski e l’attacco sarà composto da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen”, conclude Modugno. Si rivedrà in campo (finalmente) Khvicha Kvaratskhelia, che è assente dalla gara col Liverpool.