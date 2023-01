Milenkovic: “Al fantacalcio ho una squadra fortissima”

Nikola Milenkovic, difensore centrale di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TLN Tv: “Compagno di squadra più divertente? Terzic. Chi veste meglio? Jovic, peggio Terzic o Bonaventura. Chi è deejay della squadra? Gollini che mette trap italiana, che ascolto anche io: mi piace Sfera Ebbasta. Gusti musicali pessimi? Amrabat: ascolta musica tecno. A Fifa chi è più forte? Il migliore sono io, il peggiore Cerofolini”.

Il calciatore serbo ha poi aggiunto: “Gesti apotropaici quando scendo in campo? Di rituale prima della partita non ne ho… Il più strano degli altri? Ognuno ha il suo, ma io entro in campo e penso a vincere e basta”.

Infine, il giocatore viola ha svelato la sua passione per il fantacalcio: “Ho fatto una squadra fortissima quest’anno, se non vinco il fantacalcio smetto di giocare. In attacco ho Immobile, Lautaro e Berardi in una lega a 10, ho fatto un attacco mostruoso. Se mi sono preso in squadra? Certo”.