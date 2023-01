Secondo quanto riportato da Marca, i sauditi dell’Al Nassr non si vogliono fermare a Cristiano Ronaldo. Contattato anche Luka Modric il quale però ha rispedito al mittente la proposta. Il campione croato, 37 anni, è vicino a rinnovare col Real Madrid per un’altra stagione. Altro giocatore nel mirino è Sergio Ramos, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain.