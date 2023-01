Del Genio: “Non conta che Sozza sia di Milano, ma che venga premiato dopo Milan-Fiorentina!”

Paolo Del Genio, giornalista, intervenuto a Tele A, ha parlato della designazione arbitrale di Sozza in Inter-Napoli: “La polemica non va fatta certo sul luogo di nascita, quello lo fece Marotta anni fa e le lasciamo a lui quelle parole su Guida napoletano che non poteva arbitrare la Juventus. Fu molto provinciale, anche perché l’arbitro neanche sbagliò. Io sono contro il fatto di premiare un arbitro che ha diretto malissimo Milan-Fiorentina! Non conta che è di Milano per me, abbiamo visto arbitro di ogni luogo d’Italia favorire sempre le stesse squadre, ovvero Milan, Inter e Juventus. Può essere inopportuno, sicuramente, visto quanto già accaduto col Milan.

Tifoso del Milan? Non lo so, ma tifano per se stessi, per la loro carriera. Da anni si vede che se non sbagliano a sfavore di squadre potenti la carriera ne beneficia, ha sbagliato per me in Milan-Fiorentina ma comunque è lì a Inter-Napoli. Diego lo diceva decenni fa? Sì, ma pure prima, abbiamo conosciuto ex giocatori del Napoli degli anni ’60 e ’70 di situazioni meno documentate perché non c’erano riprese tv e in alcuni stadi era un’impresa titanica uscire col risultato pur avendo squadre molto competitive”.