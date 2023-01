Walter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal si è voluto complimentare con Spalletti per le parole espresse dal tecnico in conferenza: “Bellissima conferenza stampa, davvero da standing ovation. Ha voluto spegnere le voci sul complottismo, non ha voluto rispondere sulla designazione dell’arbitro Sozza. Molte polemiche e invece Spalletti non ha voluto rispondere a questa domanda”.