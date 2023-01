CdS – Inter-Napoli, Kvaratskhelia pericolo numero uno! L’idea di Inzaghi per fermarlo

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match in programma domani a San Siro contro l’Inter. Il quotidiano ha svelato l’idea di formazione di Simone Inzaghi per provare a fermare Khvicha Kvaratskhelia:

“Kvaratskhelia pericolo pubblico numero uno. E’ vero, là davanti, per il Napoli, fa paura anche Osimhen. Che, però, l’Inter ha già “assaggiato”, pagando dazio soltanto nel match del San Paolo dello scorso anno, con il nigeriano che si guadagnò il rigore del vantaggio partenopeo, poi annullato dal pareggio di Dzeko. Il georgiano, invece, è un avversario del tutto nuovo e, per le caratteristiche mostrate nella prima parte della stagione, merita un’attenzione particolare. In questo senso, si può dire che Inzaghi abbia rispolverato la classica gabbia, coinvolgendo tre dei sui giocatori della zona destra del campo: Skriniar, Dumfries e Barella”