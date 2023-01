CdM – Napoli sola tra le big europee a custodire ancora il primato di imbattibilità

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è l’unica big europea a conservare il primato di imbattibilità:

“Un primato che il Napoli non molla e non vorrebbe mollare, nonostante alla ripresa del campionato di serie A prevista per domani sia attesa dall’Inter. La squadra partenopea, infatti, è l’unica tra le dieci dei principali campionati europei ad essere ancora imbattuta. La sconfitta del Paris Saint Germain (3-1) contro il Lens non solo ha riaperto la lotta al vertice della Ligue 1, ma ha lasciato il Napoli come unico club a non aver conosciuto la sconfitta. Il Napoli ha collezionato 41 punti, su 13 delle quindici partite di Serie A disputate. I due pareggi sono arrivati entrambi a fine agosto. Il primo a Firenze (0-0), il secondo in casa con il Lecce (1-1). Alle spalle dei partenopei c’è il vuoto e una certa distanza di sicurezza che Spalletti vuole difendere ad ogni costi.