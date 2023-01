TuttoSport – A Milano per sfatare un tabù: la vittoria a San Siro contro l’Inter manca da sei anni

Il Napoli ha l’imperativo di vincere a San Siro per allungare in vetta e divaricare le distanze dalle altre big.

Come riportato stamane da TuttoSport, gli azzurri vorranno anche sfatare un tabù che dura ormai da sei anni. Lo stesso Victor Osimhen non ha mai timbrato il cartellino a Milano contro l’Inter e vorrà trovare la rete per rispondere alle critiche di chi non lo ritiene decisivo contro le big di Serie A. Gli azzurri mirano alla quattordicesima vittoria in campionato: “Di contro Spalletti punta alla 14ª vittoria, quella che avrebbe un sapore particolare, perchè spiegherebbe a tutto il campionato che la lunga sosta non ha scalfito le certezze del Napoli. Una vittoria al Meazza manca da quasi 6 anni, era la stagione 2016-2017 ed il 30 aprile un gol di Callejon diede i 3 punti a Sarri. Da quella sfida in poi, solo un pareggio oltre a 4 sconfitte”.