Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, dopo aver parlato del Napoli e aver lanciato un guanto di sfida importante alla squadra azzurra, è entrato ancor più nello specifico.

Infatti, l’attaccante belga ha detto la sua sul Napoli, su come si sta comportando la squadra e ha espresso un parere positivo su mister Spalletti. Queste le sue parole:

Che partita ti aspetti dal Napoli e qual è la loro forza visto che hanno fatto una prima parte impressionante?

“L’allenatore è veramente forte. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo dirlo. Hanno giocatori veramente forti, io sono stato fuori e ho visto tante loro partite. Il Napoli è in un bel momento. Osimhen fa tanti gol, Zielinski sta facendo bene, Kvara a sinistra, Lozano o Politano a destra”.

Osimhen ti piace come attaccante? Chi è più forte tra te e lui?

“(ride, ndr) Osimhen è veramente forte. Adesso è lui il migliore attaccante. Dobbiamo essere onesti. È forte e sta facendo davvero bene per il Napoli. Sono primi in classifica. Abbiamo rispetto, ma non paura”.