Mancini alla Gazzetta: “Il Napoli si gioca lo scudetto a gennaio contro Inter, Roma e Juve”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico italiano si è soffermato sul Napoli, in alcuni punti dell’intervista, fornendo la sua opinione sulla lotta scudetto, traguardo per il quale il mese di gennaio è particolarmente significativo per gli azzurri visti i big match contro tre squadre di prima classe: “Il Napoli si gioca tanto a gennaio. Se vince contro Inter, Roma e Juve, si proietta seriamente verso lo scudetto. Kvara è un fenomeno, me ne parlava mio figlio già cinque anni fa, oggi se sei forte esplodi, impari a fare altre cose se ti complicano delle altre. Credo che Spalletti abbia ottenuto i risultati migliori con il 4-3-3 e Lobokta beneficia di questa situazione tattica, dando il meglio nella mediana a tre”.