Longhi: “Ho questa sensazione sul Napoli. Lukaku l’ho visto appesantito”

Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “Spero che la seconda parte della stagione sia come quella iniziale. Credo che la sosta non abbia stravolta ciò che abbiamo visto in passato e non lo dico perché c’è il Napoli primo in classifica, il mio è un discorso generale. Non è giusto che il Mondiale sia così determinante per la Serie A”.

Bruno Longhi ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in radio: “Io ho la sensazione che il Napoli di Spalletti possa continuare a fare bene. Questa è una squadra forte, competitiva per il vertice e non credo che gli azzurri possano rallentare”.

Su Inter-Napoli: “La variabile è l’attaccante belga Romelu Lukaku. Finora mister Simone Inzaghi non lo ha avuto a disposizione se non in rari casi. E sia al Mondiale che nelle amichevoli l’ho visto piuttosto appesantito”.