Azzedine Ounahi è la sorpresa della sorpresa del Mondiale, il Marocco, che ha incantato il Mondo, arrivando fino alla semifinale e facendo soffrire e anche non poco la fortissima Francia.

Ounahi, il giocatore dell’Angers, è stato la rivelazione di quella squadra e l’hype nei suoi confronti è aumentato, dato che tante squadre lo seguono con interesse: tra queste anche il Napoli, che lo seguiva da prima.

E il fatto che Giuntoli lo aveva già tracciato è il fattore che secondo l’Equipe che vede il Napoli in vantaggio sulle altre pretendenti come Leicester o Marsiglia: infatti, secondo il quotidiano francese, il Napoli è da tempo in contatto con gli agenti e sarebbe disposto ad offrire 20 milioni già a gennaio con la possibilità di lasciarlo al club transalpino.

Una soluzione ben vista dall’Angers, che, però, vuole aspettare le altre offerte e che spera di scatenare un’asta.

