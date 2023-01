Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, oggi ha parlato in conferenza stampa della sfida che l’Inter ha organizzato al Campione del Mondo, e ha toccato il tema Scudetto.

Queste le sue parole:

Ci crede in questo scudetto?

“Sì certo. Non è ancora finito il girone d’andata. Abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una gara fondamentale mercoledì, dobbiamo fare una partita intelligente. Ci sarà anche la Supercoppa, dobbiamo prepararci a vincere tutto”.

Come sta?

“Sono pronto, sono tornato dopo dieci giorni di riposo, sto bene. Se il mister sceglie di farmi giocare sono pronto“.

Come si passa dalla vittoria al Mondiale alla sfida col Napoli?

“Quando sono salito in aereo ho iniziato a pensare al Napoli, a lavorare accanto ai miei compagni per preparare al meglio la sfida col Napoli nel miglior modo possibile”.

Come ha visto Lukaku? Siete pronti per il Napoli?

“Siamo tutti pronti, anche Lukaku sta bene. Poi sceglierà il mister, ma stiamo lavorando per affrontare questa partita nel miglior modo possibile”.

Quali saranno le difficoltà maggiori nella sfida col Napoli?

“Hanno qualità, soprattutto costruire dal basso. Dobbiamo portare bene la pressione quando siamo senza palla, poi dobbiamo fare il nostro lavoro. La squadra sta benissimo, si è allenata bene anche a Malta. Sarà una partita importante per il nostro futuro”.