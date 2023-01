Il Mattino – Spalletti potrebbe lanciare Ndombele dal 1′ contro l’Inter

Spalletti sta osservando il rendimento brillante di Ndombele nei giorni che portano al match di San Siro.

Il rendimento del centrocampista può comportare, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la decisione di lanciarlo da subito nella mischia: “Ndombele è quello che più di tutti sembra rivitalizzato dal lungo ritiro invernale: e l’impressione è che uno tra Anguissa e Zielinski possa cedergli il posto nel big match di mercoledì sera che riapre il campionato italiano”. Una partita, quella di dopodomani, che vale più di tre punti per entrambe le formazioni, anche se la classifica direbbe di un risultato su tre per i neroazzurri.