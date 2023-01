Il mercato del Napoli a gennaio sarà un mercato dove si cercheranno di colmare quelle poche lacune che il Napoli ha e dove gli scontenti potranno partire.

Tra questi c’è sicuramente Diego Demme, giocatore chiuso da Lobotka e che sta vedendo poco il campo: dalla Germania, sia lo Stoccarda che il Bayer Leverkusen pressano per averlo e il club chiede 5-6 milioni per cederlo, mentre la pista Salernitana sembra ormai tramontata.

Dunque, la palla passa al giocatore, che deve decidere se restare o meno, ma in tal caso Spalletti si sta già esercitando ad una sua partenza provando Gaetano come regista.

Fonte: Il Mattino.