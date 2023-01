Gazzetta – L’idea Traorè ancora in piedi: Giuntoli vuole provarci

Adama Traorè è un sogno di mercato targato Cristiano Giuntoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il sogno di mercato del Napoli è attualmente tra gli svincolati di lusso e il direttore sportivo del Napoli vorrebbe convincerlo ad accettare la piazza partenopea, soprattutto in caso di addio di Lozano in estate: “E poi c’ è il Napoli che si sta portando avanti per colmare l’ eventuale cessione di Hirving Lozano: piace tantissimo Adama Traoré dal Wolverhampton. Lopetegui spinge perché il connazionale firmi il rinnovo, ma Giuntoli ha già manifestato il suo interesse stuzzicando l’ ex attaccante del Barcellona”. Il Napoli proverà ad azzardare un assalto in estate.