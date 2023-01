Fedele: “Il campione di inverno ci porta male. Il Napoli è più forte delle altre”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Le amichevoli perse allo Stadio Maradona devono essere un campanello d’allarme? Non credo. Le amichevoli di questo periodo vengono fatte per riallenare la gamba. Queste gare non hanno senso; se le avessero, il Milan si dovrebbe ritirare. Il Napoli può laurearsi campione di inverno e volare sempre più verso lo Scudetto? Il campione di inverno ci porta un po’ male. E’ come il possesso palla: sono cose che servono per il cinema”.

Fedele ha poi aggiunto: “L’Inter? E’ una squadra costruita bene e credevo fosse l’anti-Napoli, ma ha tanti punti di vantaggio e deve vincere per forza le prossime partite. Il Napoli ha la cabala dalla sua, nel senso che vince sempre lo Scudetto quando l’Argentina vince il Mondiale: è successo in passato e può ripetersi adesso. Al di là di tutto, il Napoli è più forte delle altre. La squadra di Luciano Spalletti ha lo Scudetto già cucito sul petto? Per me, sì. A Napoli non si pronuncia la parola Scudetto? La scaramanzia fa parte di tutti, ma certe volte diventa un alibi ed indebolisce le qualità di una persona”.