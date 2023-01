Criscitiello su Spalletti: “Tatticamente è un mostro, lo ha dimostrato in tutti questi anni”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, esalta Luciano Spalletti: “Da anni ripetiamo che, forse, è il miglior allenatore italiano. Luciano Spalletti tatticamente è un mostro. Lo ha dimostrato in tutti questi anni. Forse ha raccolto molto meno di quello che meritava per una gestione del gruppo che, a volte, ha lasciato a desiderare.

A Napoli, però, sta facendo un capolavoro concretizzando in pieno il grande lavoro di Cristiano Giuntoli. Ora fa sognare lo scudetto ai napoletani come ai tempi del grande Diego. La ripresa del campionato non sarà facile ma sarà un vero test scudetto. Tifiamo per Spalletti. Merita di scrivere la storia del nostro calcio. La Lega di serie A ha bisogno di un trionfo del Napoli come la Fifa aveva bisogno della vittoria dell’Argentina. Saviano straparla per non finire nel dimenticatoio. Una volta si occupava di mafia: adesso parla di politica, calcio, attualità, covid… manca solo che vada dalla Clerici a cuocere le tagliatelle di nonna Pina come esperto di cucina”.