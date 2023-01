CorrSport – Spalletti e Inzaghi si giocano un pezzo di scudetto a San Siro

Spalletti e Inzaghi si giocano un pezzo di scudetto a San Siro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i due allenatori si sfideranno il 4 gennaio, dopodomani, con l’obiettivo di dare una sterzata al campionato, in un senso o nell’altro. Ecco il resoconto del quotidiano sul confronto tra due dei più grandi allenatori della Serie A odierna: “Il destino è una sentenza, s’accetta e non si giudica, s’adagia al proprio fi anco e s’osserva con quel regale distacco che Simone Inzaghi e Luciano Spalletti hanno esibito in quel tempo in cui il football e gli scudetti e quindi la gloria sembravano stessero per appartenergli per davvero: fu un attimo, qualcosa in più, poi il sogno divenne incubo e la storia andò in frantumi”.