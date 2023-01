Bergomi: “Vi dico quale sarà il duello chiave di Inter-Napoli”

Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha parlato ad Il Mattino in vista della gara del 4 gennaio. “Gara importante per entrambe, l’Inter se vuole rientrare nella cosa scudetto ha come unico risultato la vittoria, il Napoli in caso di successo darebbe un altro segnale forte alle concorrenti: in partite come queste non esistono favorite, sulla carta una sfida equilibrata e sarà anche un bel match. Osimhen-Lukaku? Sono due giganti che hanno fisicità e danno profondità: è in vantaggio Osimhen che ha segnato tanto e realizzato gol pesantissimi come a Roma e a Bergamo con l’Atalanta: è perfetto per il Napoli di Spalletti. Lukaku invece è stato fuori tanto tempo. Sicuramente sono loro due dei protagonisti più attesi di Inter e Napoli e che possono spostare gli equilibri”.

Poi ha aggiunto: “Il duello chiave sarà quello sulla fascia tra Kvaratskhelia e Dumfries, il lato sinistro per il Napoli dove affonda con gli uno contro uno del georgiano e quello destro dell’Inter dove spinge con il terzino olandese”.

“Ho seguito Spalletti da vicino a Amsterdam nella vittoria schiacciante sull’Ajax, anche se la più bella in assoluto di questa stagione resta quella contro il Liverpool tenendo presente il valore dell’avversario. Ci sono tutti gli ingredienti giusti e mi piace moltissimo la mentalità. Si vede che il Napoli è una squadra costruita bene, allenata bene e che ha tante idee a partire da quella dei terzini che vengono dentro il campo: io stravedo per Spalletti, che ha stretto bene tutti i bulloni e tutto funziona al meglio”, ha riferito Bergomi.