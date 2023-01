Pagellone Napoli 2022 – Attaccanti

Siamo al giro di boa in questa particolare stagione in cui un mondiale si è meso di mezzo e ha modificato il regolare svolgimento della stagione. Napoli primo in classifica e a +8 dalla seconda, girone di Champions vinto.

Di seguito i voti a coloro che nella prima parte di stagione davvero hanno fatto sognare il popolo partenopeo:

Kvaratshkelia: 8,5 – Semplicemente straordinario! Non ci sono aggettivi per descriverlo: a parlare sono le statistiche. Ha sostituito al meglio Insigne e sta soprattutto onorando la maglia. Il 77 georgiano ha incantato tutt’Europa.

Osimhen: 8 – Ha iniziato bene la stagione ma soprattutto dopo l’infortunio è diventato una macchina da gol. Semplicemente unico: è migliorato moltissimo anche nel rendere pericolose le azioni costruite dai compagni e di testa è implacabile.

Lozano: 6,5 – Può fare di più. La sua stagione non è negativa ma un calciatore dalle sue qualità deve essere ancora più decisivo. Deve riguadagnarsi la fiducia della tifoseria.

Politano: 7 – Ha conquistato la fascia destra del campo, sta cavalcando l’onda dell’entusiasmo azzurro. Gioca molto di più di squadra e il suo mancino è chirurgico.

Simeone: 7 – Gioca poco ma sfrutta al meglio le occasioni concessegli da Spalletti. Il gol a Milano è fondamentale per la lotta Scudetto.

Raspadori: 7,5 – Funzionale. Dietro la punta, largo sulla fascia, punta e adesso anche mezz’ala. Decisamente un giocatore importantissimo grazie alla sua duttilità e alla sua qualità.

Zerbin: 6 – Ottimo prospetto, positivo il suo approccio. La Nazionale lo ha già convocato!