Napoli, il Bilancio 2022 – Aspettativa contro Realtà

Il 2022 è giunto al termine ed è il momento di fare un bilancio generale dell’anno partenopeo. Con 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, il Napoli si è classificato con Milan, Psg e Manchester City fra le squadre che hanno ottenuto meno sconfitte in Europa. Il 2022 è iniziato fra mille difficoltà a causa della situazione Covid che ha frenato il normale avvio d’anno. Esordio allo Stadium contro la Juventus con un pari 1-1 fino ad arrivare all’ultima sfida ufficiale contro l’Udinese vinta per 3-2. Nel mezzo grandi soddisfazioni ma anche delusioni. Le tre sconfitte infatti sono quelle collezionate in casa con la Fiorentina 2-3, ufficialmente bestia nera del Napoli e la sciagurata trasferta ad Empoli in cui Meret si rese protagonista di una papera su Pinamonti. La terza sconfitta è stata quella indolore a Liverpool, nella stagione corrente, per 2-0.

La stagione 2022/23 del Napoli non era iniziata con le premesse giuste ma la realtà è ben diversa.

ASPETTATIVA: Si prospettava una stagione di transizione in cui, con l’addio dei senatori (Insigne, Mertens, Koulibaly ed anche Ospina), il Napoli avrebbe lottato solamente per un posto in Champions League confidando sull’ambientamento dei nuovi calciatori provenienti da campionati totalmente diversi (Kim dalla Turchia e Kvaratshkelia dalla Georgia) e dalla definitiva consacrazione di Victor Osimhen.

REALTA’: Pronostico letteralmente ribaltato. I nuovi innesti e tutto il resto della rosa hanno over performato e hanno addirittura superato ogni aspettativa, addirittura anche quella più ottimistica. Vincere 4-1 con il Liverpool, dominare con un secco 1-6 ad Amsterdam, vincere due volte all’Olimpico, a Milano contro il Milan e a Bergamo contro l’Atalanta è qualcosa di fantastico e molto significativo. Noi tutti ci auguriamo che questo 2023 sia positivo come il 2022 calcistico del Napoli ma con un plus: lo Scudetto!